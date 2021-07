Ungheria, da oggi in vigore la legge anti-Lgbt

Entra in vigore oggi la legge anti-Lgtb in Ungheria. Il presidente ungherese Viktor Orban ha firmato il testo 15 giorni fa scatenando un forte scontro in Europa. Il governo di Orban ha però difeso la norma, che definisce “in difesa dei minori”, e ha annunciato di volerla mantenere.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla plenaria del Parlamento europeo di ieri è tornata a parlare di “legge vergognosa”. Insomma dalla Commissione Ue niente sconti. E minaccia ripercussioni serie nei confronti dei Paesi membri che non rispettino i principi fondanti dell’Ue, in primis l’Ungheria, ma anche la Polonia.

“I capi di Stato e di governo hanno condotto una discussione molto personale ed emotiva sulla legge ungherese: l’omosessualità viene posta a livello della pornografia. Questa legge non serve alla protezione dei bambini, è un pretesto per discriminare”, ha detto ieri la presidente della Commissione, intervenendo in plenaria al Parlamento europeo sulle conclusioni dell’ultimo Consiglio Ue. Von der Leyen non intende fare un passo indietro e lancia un ultimatum a Budapest: “Se l’Ungheria non aggiusterà il tiro, la Commissione userà i poteri a essa conferiti in qualità di garante dei trattati. Dobbiamo dirlo chiaramente, noi ricorriamo a questi poteri a prescindere dallo Stato membro. Dall’inizio del mio mandato abbiamo aperto circa 40 procedure di infrazione legate al rispetto dello Stato di diritto e se necessario ne apriremo altre”.

L’Assemblea nazionale ungherese ha approvato il disegno di legge il 15 giugno con un voto di 157 a 1. A votare a favore, il partito al governo Fidesz, del premier Viktor Orban, che ha la maggioranza, e i legislatori del partito di destra Jobbik. Gli altri partiti di opposizione hanno boicottato la sessione di voto per protestare contro la discriminazione delle persone Lgbt.