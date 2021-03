Ungheria, Viktor Orban vuole “normalizzare” i media

Una vicenda complessa e articolata quella che riguarda, in Ungheria, la revoca della licenza, per utilizzare la frequenza, alla Klubradio, ma che dimostra ancora una volta la volontà di Viktor Orban di ” normalizzare” i mezzi di informazione a lui non graditi. Da più di vent’anni l’emittente privata, con sede a Budapest, svolge la sua funzione informativa. Sempre vicina alla fascia politica di sinistra e al Partito Socialista Ungherese (PSZP), oggi all’ opposizione ridotto al 13% delle ultime elezioni ma in passato per anni al Governo, Klubradio ha visto nel 2011 scadere la concessione di sette anni della frequenza e per tre ha ottenuto un provvisorio rinnovo.

La legge ungherese

Ma nel 2014 è stata indetta una nuova gara. La legge ungherese prevede la possibilità di un rinnovo automatico ma solo se non si è incorsi in sanzioni amministrative. Klubradio le ha avute in conseguenza di rilievi formali ma in realtà politici su alcune telefonate trasmesse ma, secondo il controllo governativo, predisposte prima e non anonime. Telefonate che davano fastidio a Fidesz, il partito di Orban. E proprio per i ricorsi della emittente colpita da queste sanzioni la gara non si è potuta svolgere nei tempi prefissati e così nel gennaio di quest’anno, senza procrastinarla per questo motivo, è stata tolta a Klubradio la possibilità di utilizzare la frequenza. A ciò si è aggiunta anche la decisione del Consiglio dei media ungheresi, controllato da Fidesz, che raggruppa la maggior parte delle testate , di ritenere non valido il bando per l’ assegnazione della frequenza.

Solidarietà della Commissione europea

Klubradio non si è arresa e continua a trasmettere online. Nonostante le non poche difficoltà economiche, la redazione non si è fatta intimidire e l’emittente ha ricevuto la solidarietà di Christian Wigand, portavoce della Commissione Europea che ha auspicato che la radio possa riavere l’uso della frequenza grazie alla quale ha svolto il suo servizio di informazione nella capitale, visto che negli ultimi anni il segnale di Klubradio era colto ormai solo a Budapest, dopo le limitazioni imposte dal Governo. Ma anche questa vicenda viene fatta passare da Viktor Orban come un intromissione esterna negli affari interni ungheresi e viene presentata come un tentativo dell’Unione Europea di condizionare la politica portata avanti dall’Esecutivo magiaro. In realtà è proprio il Premier e Fidesz, il suo partito, che cercano ormai apertamente di limitare il pluralismo e la vicenda di Klubradio ne è la preoccupante conferma. Una tendenza evidente anche nella vicina Polonia, dove è stato presentato un disegno di legge, dai partiti sovranisti al potere, per un aumento della tassa sulla pubblicità con lo scopo colpire economicamente le testate libere.

Ma in Ungheria la normalizzazione e il contratto dei media voluti da Orban non spengono le speranze per il cambiamento né il malcontento dei cittadini come ha dimostrato il clamoroso risultato delle ultime elezioni amministrative di Budapest che ha visto il candidato di Orban sconfitto da un’opposizione capace di esprimere unitariamente il vincitore.

Il Direttore e proprietario di Klubradio, Andras Arato ha deciso di chiudere le trasmissioni sul cavo analogico trasmettendo l’Inno alla Gioia di Ludwig van Beethoven per sottolineare significativamente la vicinanza con i valori di libertà dell’Unione europea, calpestati dal Governo ungherese.