UNO VALE TANTO

Oggi il ddl Zan prosegue il suo iter in Aula per un solo voto di scarto, 136 contro 135. Al completo invece Pd, Italia viva, Autonomie e Fratelli d’Italia. In aiuto al provvedimento, a quanto si apprende, sarebbero arrivati due voti del gruppo Misto, quelli di Lello Ciampolillo e Riccardo Merlo.

“Ho salvato il ddl Zan? Pare proprio che sia così”, il senatore del Misto, ex Cinquestelle, Alfonso Ciampolillo, detto Lello, indiziato per aver deciso all’ultimo momento di votare in Aula, fermando la sospensiva sul ddl Zan, richiesta avanzata dal centrodestra. Il senatore barese si contraddistingue di nuovo per il blitz dell’ultima ora in Aula.

“Il Senato ha respinto per un solo voto la richiesta di sospensiva avanzata dalla destra sul ddl Zan. Un solo voto! Io ho votato contro la sospensiva e mi sono chiesto cosa potrà succedere con il voto segreto”, così dichiara il senatore socialista Riccardo Nencini sul suo profilo Facebook.

Dopo la bocciatura è quindi iniziata la discussione generale.

“Nel ddl Zan non c’è alcuna ingerenza negli affari della Chiesa e la lunga mano del Vaticano è stata una palese invasione di campo. Sia chiaro: il ddl Zan riempie un vuoto e io voglio dare riconoscimento giuridico a minoranze che al momento sono ignorate dal diritto, sanzionare con severità atti di discriminazione, vivere in una società ove la libertà di scegliere sia garantita senza altri aggettivi. Non voglio, però, che un’opinione personale venga sottoposta all’arbitrio decisionale di un giudice, che venga invertito un principio liberale, quello che seleziona solo le condotte vietate mentre tutto il resto è considerato lecito”. E’ quanto affermato da Riccardo Nencini, senatore Psi, nel corso degli interventi in Aula al Senato sul ddl Zan. Nencini prosegue: “Sarò ancora più chiaro: non voglio che si sostituisca una garanzia costituzionale, quella prevista all’art. 21 per la manifestazione del pensiero, con una garanzia da legge ordinaria.

Lo si chiarisca o lo si sopprima. La libertà non può essere sezionata a piacimento. Lo dico ai compagni e agli amici del Pd: si riporti la libertà in questa fetta dell’emiciclo”- ha affermato in conclusione

Intervento integrale del Sen Riccardo Nencini

Lo dico subito: l’intento della norma è giusto. Una spiccata valenza simbolica aggiogata ad un articolato da maneggiare con cura. Va difesa da tutte le intolleranze. Da un lato una certa destra che alla libertà di scegliere il proprio destino e alla libertà di amare preferisce sempre e comunque la legge del Vecchio Testamento, dall’altro le intemperanze, le offese di chi vorrebbe addirittura che il Senato non discutesse alcunché. Ai primi è inutile ricordare che la legge di Dio non è mai stata pubblicata in gazzetta ufficiale, quanto ai secondi, spesso minoranze emarginate, maltrattate, al fianco delle quali i socialisti hanno lottato tutta la vita, si richiederebbe una dose di buon senso più alta se necessaria a rendere la norma migliore.

LE ACCUSE: volete rinviare sine die, avete cambiato idea.

No, io non ho ne’ cambiato idea ne’ voglio rinviare sine die. Voglio esercitare il mio diritto di senatore a dire la mia, proprio perché chi ha guidato le battaglie civili in Italia – radicali e socialisti – ha solo qui la possibilità di parlare.

DIVORZIO: il PCI aspettò tre anni a formare con la Iotti la pdl Fortuna del 1965.

UNIONI CIVILI: luglio 2014 testo unificato, marzo 2015 nuovo testo unificato, ottobre 2015 nuovo pdl, febbraio 2016 maxiemendamento e fiducia al Senato, 11 maggio 2016 la Camera approva dopo aver avviato una sua indagine conoscitiva.

DIVORZIO BREVE: approvato alla Camera nel maggio 2014, al senato nel marzo 2015, alla Camera, in terza lettura, ad aprile.

La prova di come l’accusa equivalga a condanna, tanto più quando viene amplificata dal tribunale dei media. Come proponi una modifica di civiltà – penso alla libertà di opinione resa incerta dall’art. 4 – vieni paragonato alla destra tradizionalista anche se la tua vita è costellata di battaglie di libertà, dal divorzio all’aborto fino alle unioni civili. I social raddoppiano le accuse. Ha scritto il magistrato francese Antoine Garapon: ‘L’evidenza morale della causa difesa consente di rinunciare a qualsiasi procedura. Scatta la molla della vergogna, una presunzione di colpa di cui si avrà difficoltà a sbarazzarsi’.

Una parte della sinistra propone modifiche? Chi se ne frega, tutti accomunati nel gorgo dei reazionari, pecore rognose leggo qua e là. La riprova della deriva illiberale di una cultura che si ritiene progressista e che invece discrimina in ragione di opinioni differenti.

Mi chiedo se non sia il ritorno a un certo ordine morale, proprio quell’ordine spazzato via dalla rivoluzione francese. E in quanto ordine morale non criticabile, benché una cosa sia criminalizzare l’istigazione alla discriminazione, altra cosa la propaganda. C’è di più: in un mondo segnato dal ‘politicamente corretto’ io sono ancora più preoccupato per la libertà di espressione. È davvero un razzista chi non si inchina sul campo di gioco?

Sia chiaro: nel ddl Zan non c’è alcuna ingerenza negli affari della chiesa e la lunga mano del Vaticano è stata una palese invasione di campo.

Sia chiaro: il ddl Zan riempie un vuoto.

Io voglio dare riconoscimento giuridico a minoranze che al momento sono ignorate dal diritto.

Io voglio sanzionare con severità atti di discriminazione e violenza.

Io voglio vivere in una società ove la libertà di scegliere sia garantita senza altri aggettivi.

Io non voglio, però, che un’opinione personale venga sottoposta all’arbitrio decisionale di un giudice. Io non voglio che venga invertito un principio liberale, quello che seleziona solo le condotte vietate mentre tutto il resto è considerato lecito.

Sarò ancora più chiaro: non voglio che si sostituisca una garanzia costituzionale, quella prevista all’art. 21 per la manifestazione del pensiero, con una garanzia da legge ordinaria.

Lo si chiarisca o lo si sopprima. La libertà non può essere sezionata a piacimento. Lo dico ai compagni e agli amici del Pd: si riporti la libertà in questa fetta dell’emiciclo.