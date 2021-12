UTERO DI STATO

Una legge che sconvolge: nel cuore dell’Europa si tirano indietro le lancette di secoli. Tra oggi e domani a Varsavia si analizzerà un disegno di legge che equipara l’omicidio con l’aborto. Ergastolo per le donne che abortiscono, pene detentive fino ai 25 anni per i medici che le aiutano e, se non bastasse, un nuovo Istituto “Famiglia e demografia”, emanazione del governo di ultradestra, che potrà partecipare come pubblica accusa in tutti i procedimenti giudiziari e amministrativi, per esempio in una causa di divorzio, chiedendo che non venga concesso. Sconvolge poi l’introduzione di una nuova figura, un superprocuratore che dovrà vigilare sul comportamento dei polacchi – e in particolare delle donne – accedendo ai loro dati personali e sanitari. Il governo vuole infatti istituire un Istituto per la famiglia e la demografia, guidato dal cattolico fondamentalista Bart łomiej Wróblewski. Il ministro della Salute starebbe infatti compilando un database di tutte le gravidanze, con una prassi che ricorda il monitoraggio forzato del regime di Ceausescu. Il dittatore romeno nel 1965 vietò infatti l’aborto e per assicurarsi che il divieto fosse rispettato istituì uno stretto programma di sorveglianza che includeva anche visite ginecologiche obbligatorie, affinché nessuna gravidanza potesse passare inosservata e quindi essere interrotta.

“Potranno sorvegliare le donne per capire se vogliono abortire o prendere la pillola del giorno dopo, perseguitare le famiglie arcobaleno, strappare i figli alle persone LGBTQ+, impedire divorzi. Stanno chiudendo il cerchio”, ha commentato la co-fondatrice di Strajk Kobiet Marta Lempart, che per il suo attivismo ora rischia fino a 8 anni di carcere e che è stata costretta a lasciare casa sua per le continue minacce.

Una legge così lesiva nei confronti delle donne che persino il partito della destra populista, Diritto e giustizia (Pis), si è espresso contro: “Con questa iniziativa si fa un regalo ai movimenti pro-aborto”, ha dichiarato Anita Czerwinska portavoce del Pis al Sejm.