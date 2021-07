Vaccino. Nencini, governo valuti obbligo per insegnanti

“Il governo valuti seriamente l’obbligo per gli insegnanti di vaccinarsi, in vista delle riaperture delle scuole”. Lo ha scritto in un tweet il presidente della commissione istruzione e cultura del Senato, Riccardo Nencini.

Sul tavolo del ministero della Salute pare vi sia intanto l’ipotesi dell’obbligo del vaccino agli insegnanti ancora tuttavia da definire, così come da definire un piano per la sicurezza a settembre con il Cts che si è già espresso con in primo parere sul rientro a scuola a settembre in sicurezza.

Sono 215mila gli insegnanti che ancora non si sono sottoposti alla somministrazione del vaccino contro il Covid motivo per cui il commissario straordinario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha sottolineato la necessità di accelerare.

La preoccupazione in merito al vaccino per gli insegnanti, come anche per gli studenti, è arrivata anche dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.