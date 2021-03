Venezia, Nencini: accelerare procedure per proteggere un patrimonio universale

Una importante risoluzione approvata all’unanimità dalla Commissione Istruzione e Cultura del Senato presieduta dal Sen Riccardo Nencini, contenente misure a salvaguardia e tutela della Basilica di San Marco a Venezia e dell’intera Insula. La proposta di risoluzione è stata presentata dalla senatrice Vanin e arriva dopo un sopralluogo della VII Commissione del Senato avvenuta il 4 dicembre scorso e promosso dal Presidente Nencini.

Intervento urgente

Nell’incontro tenutosi con il Primo Procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, si segnalava l’urgenza di un intervento perché si sono moltiplicati, nel tempo, i danni alla struttura della Basilica per via dell’acqua alta (sprofondamenti degli ‘amboni’, disintegrazione delle tessere dei mosaici, erosione dei marmi delle colonne). Con la risoluzione si impegna il governo ad attivarsi perché vengano prese in considerazione tutte le soluzioni progettuali approvate per la salvaguardia della Basilica e dell’Insula di San Marco, avviando le procedure amministrative e finanziarie necessarie per dare corso, in tempi brevi, all’avvio dei lavori per la messa in sicurezza dell’intera area.