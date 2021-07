Qui di seguito la sintesi della relazione di chiusura del Segretario del Psi Enzo Maraio.

L’ampia partecipazione di oggi ha sancito l’inizio di una nuova fase. Un ulteriore passo per questo partito. Un lavoro che è iniziato mesi fa, abbiamo avviato gli attivi territoriali convinti che bisogna riprendere il senso della politica partendo dal basso. Abbiamo lanciato un modo nuovo di confrontarci attraverso canali telematici. Gli obiettivi di fondo: rimettere in campo poche proposte serie e credibili per il post pandemia. Abbiamo messo in evidenza che siamo un partito con delle idee e abbiamo messo sul piatto proposte e iniziative. Il lavoro non finisce qui. Da subito ci saranno nuove iniziative. Diamoci un orizzonte: quello delle amministrative del 2021 per capire se il centro sinistra è in grado di vincere la sfida. I sovranisti godono ancora dei sondaggi favorevoli. Ma sono un ottimista. La politica è l’arte di lanciare il cuore oltre l’ostacolo. Fino alle amministrtive possiamo mettere in campo un percorso. Apro il partito a nuove sfide, a fine anno a Fano ci sarà la festa nazionale del partito e la dedicheremo all’Avanti!.

Amministrative. Un partito si misura non solo con la capacità di elaborare ma anche e soprattutto con la capacità di presentazione delle liste. Dobbiamo continuare a impegnarci a fare le nostre liste che possono essere determinanti a far vincere la coalizione. Le diseguaglianze sono in aumento. Un pensiero della comunità socialista a tutte le vittime del covid, ma anche ai nostri compagni che abbiamo perso in questi mesi: Luciano Romanzi, Riccomi e il direttore di Mondoperaio Luigi Covatta.

La politica è cambiata. Biden ha cambiato la politica trumpiana. Ha fatto un capolavoro. Il superamento dei brevetti sui vaccini è da rilanciare anche qui da noi.

Economia. Che ci sia una ripresa in corso sottolinea il grande aiuto arrivato dell’Europa. In Francia vi è stata una forte battuta arresto per la Le Pen. ma anche di Macron, questo ha determinato il ritorno al vecchio mondo. E a breve si voterà in Germania.

Il governo Draghi sta dando la marcia giusta e sta andando nella direzione giusta. Draghi ci ha rimesso nello scacchiere internazionale nel posto giusto. Blocco dei licenziamenti: oggi è il più grande esempio di concertazione grazie al lavoro del governo che ha messo le parti allo stesso tavolo. Il Sindacato deve rimettersi in campo per rappresentare al meglio i lavoratori. Le crisi industriali di oggi vi erano già prima della pandemia, quindi vanno riviste le regole che esistevano anche prima della pandemia.

Referendum. Siamo convintamente a sostegno dell’eutanasia legale. Mi vengono i brividi ad ascoltare chi dice che siccome l’eutanasia non è una emergenza del Paese è solo una perdita di tempo. Questa invece è una battaglia di civiltà e modernità. Una battaglia che dobbiamo anche a Loris Fortuna. E visto che non lo fa il Parlamento lo facciamo noi con il referendum. Il governo socialista spagnolo lo ha già fatto introducendo l’eutanasia legale.

Giustizia. Non ho avuto imbarazzo che a fianco del radicali ci sia Salvini. Le sfide sulla giustizia sono una delle battaglie dei socialisti. Mi trovo più in imbarazzo quando sul garantismo e sulla giustizia giusta non ci siano tanti che si dicono nel campo riformista.

La riforma della Legge Severino sia un punto importante. Faremo i nostri banchetti senza mischiarci alla lega. Il Ddl Zan va approvato altrimenti sceglieremmo una collocazione che non ci è naturale. Abbiamo detto che si può trovare un modo per non rischiare che sia affossato al Senato. Giusto seguire quella strada.

Alleanze. Continuare su autonomia organizzativa e politica e nello stesso tempo impegnarci per presentare le liste. Partecipare e scegliere un campo: quello del centrosinistra. Gli errori commessi negli anni non vanno ripetuti. Come quello della autosufficienza. Vincere la sfida: daremo una mano, nella nostra autonomia, a un centrosinistra plurale e rinnovato.

Credo che l’invito del Pd di Enrico Letta sia da raccogliere. Un invito è sempre positivo. Se le agorà sono un terreno di confronto in cui tutti dibattono allora sono benvenute anche per il Psi. Se in quelle agorà possiamo dire la nostra su sicurezza, eutanasia e altri punti allora si possono fare passi avanti.

125° dell’Avanti!. Penso sia utile che l’Avanti on line prenda anche un percorso cartaceo e penso che sia intollerabile che qualcuno ci voglia impedire di usare l’immagine dell’Avanti! sulla nostra tessera.

Dobbiamo unirci. Ancora oggi chi professa unità mette in atto altre scissioni. In tutti i grandi passaggi della storia del Paese c’è la firma di un socialista. La nostra storia nessuno ce la può prendere. Ma l’obiettivo e utilizzare i nuovi strumenti per raggiungere, ed essere credibili, le nuove generazioni. A questo proposito, rilancio da qui la seconda edizione della Scuola di formazione politica del Partito.

Siamo dei partner leali. Dove possiamo dare un contributo importante lo facciamo. Come in Calabria. Ma mi aspetto su Cosenza una convergenza convinta sul nostro candidato Franz Caruso.

Area riformista. Spingere su l’area riformista, che come ha detto magistralmente Ugo Intini è la sinistra dei fatti possibili e che vuole vincere. Ora siamo un Partito visibile. Dobbiamo andare avanti. Lavorare per il nostro Paese e non gettare mai la spugna. Le alleanze sono un mezzo e non un fine. Le alleanza sono un mezzo per vincere le elezioni e dare un futuro al Paese. Chi persevera vince. Siamo arricchiti da questa conferenza programmatica. Non ci fermiamo. Alle amministrative ci saremo presentando, dove possibile, il nostro simbolo. Vincere la sfide con la convinzione di essere protagonisti e capaci di leggere il presente per andare avanti.