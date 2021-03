Viva l’Italia

Proprio oggi, 160 anni fa, nasceva l’Italia. Non quella nella quale viviamo, ancora mancavano Triveneto e Trentino, ma l’ossatura c’era già tutta.

Per farla si intrecciarono tre fenomeni: la diplomazia di Cavour, l’audacia di Garibaldi, il via libera delle potenze straniere, Francia e Inghilterra su tutte.

l’Italia vanta una caratteristica che la rende diversa da altre nazioni. In passato è caduta e si è rialzata, ha fissato il canone della bellezza ed ha conosciuto il crepuscolo per poi nascere di nuovo. Sarà di buon auspicio.