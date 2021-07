Whirlpool. UIL, amarezza per l’indifferenza di Confindustria

La Whirlpool ha deciso di avviare la procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori dello stabilimento di via Argine a Napoli. L’annuncio, secondo quanto riferiscono fonti sindacali, è stato fatto dai vertici della multinazionale nel corso dell’incontro on line convocato dal Mise e al quale stanno partecipando azienda e sindacati. E la protesta incrocia la visita in Campania del presidente del Consiglio Mario Draghi, i lavoratori del sito Whirlpool di Napoli si sono radunati all’esterno del carcere di Santa Maria Capua Vetere, Caserta, dove appunto sono in visita sia il premier che la ministra Cartabia. Sono centina gli operai in presidio che chiedono di essere tutelati.

A caldo l’intervento della vice ministra Alessandra Todde: “I sindacati hanno comunicato di essere pronti a considerare la possibilità della chiusura dello stabilimento da parte di Whirlpool, cosa che in passato non era mai avvenuta. Proprio per questo si è chiesto all’azienda di accettare la proroga della cig di ulteriori 13 settimane, cosa che non significa allungare il brodo, ma dare la possibilità ad un percorso di rilancio, portato avanti da noi e invitalia, di prendere forma, con un piano industriale alternativo e solido, fondamentale per non impoverire ulteriormente il territorio di napoli garantendo la salvaguardia occupazionale”.

“L’avvio delle procedure di licenziamento in Whirpool rappresenta un grave ed inaccettabile atto che viola apertamente l’Avviso Comune sottoscritto da Cgil Cisl UIL con il Governo e le Associazioni datoriali. La Whirpool ha già violato il Piano industriale del 2018 sottoscritto presso il Ministero dello Sviluppo economico”, afferma Tizia Bocchi, UIL.

“Come UIL riteniamo imprescindibile il rispetto istituzionale e il rispetto delle Parti e degli accordi sottoscritti quali premesse per un seria politica di sviluppo”, prosegue.

“Per politica di sviluppo intendiamo la realizzazione di seri progetti di risanamento e/o di riconversione industriale e di riqualificazione professionale per non lasciare indietro nessuno. Servono i tempi necessari perché ciò possa avvenire senza false ipotesi di progetto. Questo vale per tutti i territori italiani che stanno subendo gravi processi di deindustrializzazione, in particolare nelle aree già compromesse del Mezzogiorno. La politica dei licenziamenti rappresenta solo deresponsabilizzazione sociale che la UIL respinge con forza.

Perché ciò avvenga con efficacia, è fondamentale un comportamento di lealtà e rispetto istituzionale: per questo, come UIL, constatiamo con amarezza l’indifferenza con cui Confindustria, benché presente al confronto con l’azienda, non abbia inteso difendere i contenuti dell’Avviso Comune sottoscritto con il Governo”, conclude la segretaria confederale.

“A causa del forte calo della domanda della lavatrici prodotte a Napoli lo stabilimento è diventato insostenibile per Whirlpool. Per questo motivo, più di due anni fa l’azienda ha iniziato a discutere di potenziali scenari di transizione e a lavorare con i sindacati e gli stakeholder istituzionali – sia nazionali che locali – al fine di minimizzare l’impatto legato all’uscita di Whirlpool dallo stabilimento di Napoli. Non essendo emersa nessuna alternativa, il 31 ottobre 2020 è stata cessata la produzione nel sito”. Lo precisa l’azienda al termine dell’incontro convocato online dal Mise.

“È irragionevole non accettare la proposta delle 13 settimane di cassa integrazione. Siamo perplessi rispetto a questo rifiuto che danneggia solo i lavoratori Whirlpool, che dovrebbero invece essere tutelati”. Lo dichiara il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.