Zakia, ﻿atleta paralimpica afgana non sarà a Tokyo

Il 16 agosto è una data che non verrà dimenticata anche dagli atleti paralimpici afgani, perché a causa del disastro che è successo all’aeroporto di Kabul, non sono potuti partire per il Giappone. Zakia Khudadadi, avrebbe gareggiato nella nuova specialità del taekwondo che quest’anno è entrata tra le 22 discipline delle paralimpiadi, mentre Hossein Rasouli, che ha perso il braccio sinistro per lo scoppio di una mina, avrebbe partecipato alla gara del lancio del disco. Sono rimasti a terra perché la delegazione afghana ha rinunciato ufficialmente a partecipare ai Giochi Paralimpici: la presa di Kabul da parte dei talebani ha impedito la partenza degli atleti fissata proprio il primo giorno in cui l’aeroporto è stato invaso dalle persone che cercavano di imbarcarsi, costi quel che costi, pur di scappare dal paese. Le preoccupazioni ora riguardano l’incolumità dei due paralimpici, ma soprattutto quella di Zakia Khudadadi, in quanto donna, giovane ed atleta, simbolo dell’indipendenza femminile che il regime talebano vuole estirpare. Zakia tra le lacrime ha detto: ‘mi si spezza il cuore a pensare a tutti questi anni di lavoro per dare visibilità alle donne, e ora devo dire alle mie donne in Afghanistan di tacere e scomparire. Le loro vite sono in pericolo’.